Reedel, 2. detsembril klubis Teater toimunud Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja aastalõpupeol andis kinnisvaraportaal City24.ee esmakordselt välja Aasta Tähe autasud.

Üheks City24 Aasta Täht 2016 laureaadiks sai Kadri-Kruus Magomedov MyHome Kinnisvarabüroost. Foto: Rene Lutterus.

Auhinna pälvisid kümme parimat kinnisvaramaaklerit, kes on saanud viimase aasta jooksul City24.ee klientide poolt kõrgeima hinnagu ja parima tagasiside. Tegemist on inimestega, kes hindavad oma ametit, on oma töös professionaalsed ning teevad seda südamega.

Aasta Täht on klientide tunnustus kinnisvaravaldkonna ühe keerulisima ameti esindajaile.

Käesoleva aasta jooksul on City24 saanud erinevate maaklerite kohta tagasisidet ligi 5000 korda.

Tutvu auhinnaga City24 Aasta Täht 2016 autasustatud maakleritega siin.