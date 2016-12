Möödunud reedel esines pealinna rokiklubis Tapper Eesti metal-ansambel Loits, mida väisas kõigi teiste hulgas ka tuntud näitleja, teatrilavastaja ja EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. Õhtulehele anti teada, et üritusel nähti meest lähedaselt aega veetmas võõra naise seltsis, jättes vihjajale mulje, nagu oleks nende vahel olnud rohkemat kui lihtsalt sõprus. Rohumaa lükkab kuulujutu ümber.

Jaanus Rohumaa kommenteerib Õhtulehele, et kontserti külastati seriaali "Viimane võmm" kolleegidega. Ta kinnitab, et klubiskäigu näol oli tegemist töökaaslaste sõbraliku koosviibimsega, kus löödi küll hoogsalt tantsu, ent midagi sündsusetut ei juhtunud. "Käisime seal vaatamas "Viimase võmmi" kunstnikku Ahto-Lembitut (Ahto-Lembit Lehtmets - H.P), kes esines Loitsu solistina. Meid oli päris palju seal klubis koos," kommenteeris Rohumaa.

Kõlakas, nagu oleks teda nähtud võõra naisterahvaga lähedaselt aega veetmas, pani mehe üllatuma. "Minu lähedased suhted on ikka minu enda juures. Meie suhted "Viimases võmmis" on tööalased," sõnas ta.

"Imelik, et inimesed viitsivad selliste asjadega tegeleda," sõnas ta toimetusele läkitatud informatsiooni kohta.

Jaanus Rohumaa elab koos raadio- ja telehäälest riigikogu liikme Heidy Purgaga. 2012. aastal sündis Rohumaa ja Purga perre poeg. Varasemast abielust on Rohumaal kaks last. Rohumaa ja Purga armuloo alguses kirjutasid kodumaised meediakanalid, et paari kooselu sai alguse salasuhtest.