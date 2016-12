Kuigi fännid ootavad juba aastaid, et omaaegse hittsarja „Sõbrad“ tegelased taasühineks ning sarjale tehtaks järg, põrmustab Rachelit kehastanud Jennifer Aniston lootused.

"Ma ei tea, mida me taasühinemisel teeks. See aeg oli nostalgiline. Inimesed on sellesse kiindunud, kuigi see lõppes vaid 12 aastat tagasi. Ajas, kus meie näod polnud telefonis kinni, me ei vaadanud Facebooki ja Instagrami, olime ühes ruumis koos, kohvikus koos ja rääkisime, oli midagi ..." selgitas Aniston saates "Lorraine".

Anistoni sõnul on jutud sarja tiimi taasühinemisest fännidele justkui lohutustoit. "See paneb neid paremini tundma, kui tuju halb, sest sari jookseb alati eetris – see on alati kuskil eetris," lisas näitleja.

"Sõprade" kaasautor Marta Kauffman sõnas aasta alguses samuti, et fännidel ei tasuks oodata sarja uusi osi, sest lihtsalt ei ole mõtet hakata seda nostalgiat lõhkuma.