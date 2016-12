Himmler kutsus välja kaastöölisi:

"Öelge üks kahekohaline arv."

"45."

"Aga miks mitte 54?"

"Sellepärast, et 45!"

Himmler kirjutas iseloomustusse: "...Iseloom põhjamaine, kindel", ja kutsus järgmise:

"Öelge üks kahekohaline arv."

"26."

"Aga miks mitte 62."

"Võib ka 62, aga 26 on parem."

"Himmler kirjutas iseloomustusse: "...Iseloom lähedane põhjamaisele", ja kutsus järgmise:

"Öelge üks kahekohaline arv."

"33."

"Aga miks mitte...? Ah, see oled sina, Stirlitz!"