Juba alates 2011. aastast on Umami.ee olnud koht, kuhu minna, kui soovitakse põnevaid maitseelamusi, ise reisil proovitud maitsvaid roogasid kodus järgi teha või saabuvaid külalisi millegi eriti efektsega üllatada.

"Rändasime ümber maailma ja vaimustusime kohalikest roogadest ning uutest maitsetest“, räägib poe perenaine Juta Raudnask. "Kodus tagasi, tahtsime eksootilisi roogasid ka oma koduköögis valmistada ja sõpradega jagada, aga siinses kaubanduses osutus see tihtipeale võimatuks ülesandeks. Ja siis otsustasimegi koos abikaasa Henriga sarnaste "hullude" jaoks Umami poe avada!“

Umami on kõigile, kellele toit ei ole pelgalt kõhutäide, vaid võimalus kogeda midagi uut, saada elamusi ja teha head nii kehale kui vaimule - maailma maitsed, vürtsid, ürdid, tervise- ja gurmeetooted, millest kodumaises kaubanduses kõige enam puudus on. Lisaks e-poele on Umamil pood nii Tartus kui Tallinnas, kus saab ligi 1000 toodet käega katsuda ja silmaga näha.

"Valime iga toote tuhandete hulgast ise välja, testime, katsetame ja anname soovitusi, mida nendega ette võtta,“ räägib Juta, kuidas Umami on omamoodi pereliikmeks saanud. Nii leiab Umami.ee lehelt üle 300 retsepti ja ka põhjaliku toidublogi.

"Kuna head maitsed pole ainus, mis rännates meeli köidavad, siis leiab meilt ka iidsetel rahvatarkustel põhinevat looduskosmeetikat, põnevaid kingiideid ning erilisi toidunõusid, et autentsed elamused ei piirduks vaid toidu endaga, vaid ulatuks ka teemakohaselt kaetud laudadeni,“ lisab ta.

Umami perenaise Juta sulest on tänaseks ilmunud ka kolm toiduteemalist raamatut: "Samba, sake ja tšillikaun. Maid ja maitseid avastamas", "Tervislikud õlid ja äädikad" ning "Tervislikud vürtsid ja ürdid. Teejuht põnevate maitsete maailma" (mis on tänaseks läbi müüdud).

Valik Umami kingiideid:

* Himaalaja teemantsoola kivi. Hind: 9,9-29,90 eur.

Mis? Suur plaat (variantides on 1,2kg ja 3,5kg), mis on välja tahutud suurest Himaalaja teemantsoola tükist. Sellel on mitmeid erinevaid kasutusotstarbeid. Meile endale meeldib selle peal grillida – aseta soolakivi otse grillile ja pane liha või kala soolakivi peale. Soola pole vaja lisada, sest soolasust annab kivi. Lisaks saab seda kasutada kuumakivi ehk planchana - ajad kivi ahjus kuumaks, tõstad puitalusel lauale ja küpsetad otse kivil õhukesti kala- või lihaviile või köögivilju. Veel võib seda kasutada maitset andva lõikealusena või hoida seda sügavkülmas ja serveerida sellel toite, mis peaksid jahedana seisma, nt mereande.

Kellele? Sobib nii meestele kui naistele, kellele meeldib grillida või kellele meeldib lauda põnevalt katta.

* Huilerie Beaujolaise õlide ja äädikate kinkekomplekt. Hind: 22,90 eur.

Mis? Prantsuse õliveski Huilerie Beaujolaise valmistab puhtaid külmpressi õlisid pähklitest, nt erkroheline pistaatsiapähkli õli, tõeliselt pähkline sarapuupähkli õli või magusa mekiga pekaanipähkli õli, ning naturaalseid äädikaid, millest soovitan kindlasti proovida tumelillat metsamustikaäädikat, ainult meest ja veest valmistatud meeäädikat või praktiliselt valmiskastme mõõdu välja andvat calamansi sidruni äädikat. Et nende põnevate maitsetega tuttavaks saada ja enda lemmikud välja valida, siis pakume võimalust panna kokku kinkekarp, kuhu mahub 5 väikest õlipudelit ja 5 väikest äädikapudelit.

Kellele? Kindlasti salatisõpradele, sest neist õlidest ja äädikatest valmivad tõeliselt meeldejäävad maitsekombinatsioonid.

*Õnneküpsis. Hind 0,45 eur.

Mis? Traditsiooniline Hiina krõbe küpsis, mille seest leiad ühe toreda mõttetera. Mõttetera on inglise, saksa ja hollandi keeles.

Kellele? Kõigile, alates lastest kuni vanaemade-vanaisadeni! Soodne ja vahva üllatusega.

*Šokolaadide komplekt "Šokolaadi ajalugu". Hind 11,95 eur.

Mis? Barcelona kvaliteetšokolaaditootja Sampaka, mille loojateks on juba mitmendat põlve šokolaadiga tegelev perekond, valmistatud komplekt, mis annab ülevaate šokolaadi ajaloost Ameerikas ja Aafrikas ning annab võimaluse nautida erineva päritoluga šokolaadide maitsenüansse. Sisaldab 12 5-grammist päritolu-šokolaadi ja väikest raamatut, mis tutvustab šokolaadi ajalugu Ameerika ja Aafrika mandritel ning erineva päritoluga kakaoubadest valmistatud šokolaadide maitseomadusi ja eripära! Ameerika karbist leiad Mehhiko, Ecuadori, Venezuela, Kuuba, Dominikaani ja Peruu šokolaaditahvlid. Aafrika karbist leiad Ghana, Sao Tome, Kameruni, Elevandiluuranniku, Madagaskari ja Tansaania šokolaadi tahvlid.

Kellele? Suurepärane kingitus nii šokolaadi- kui ajaloohuvilistele.

* Bodhi aroomihajutid ja aroomiteraapilised soja- ja mesilasvahast käsitööküünlad. Hind 17.90 eur.

Mis? Tais valmistatud Soja- ja mesilasvahast küünlad kaunis kinkekarbis. Põleb 38-40 tundi ilma tossu tekitamata ning ühtlaselt. Kui parajasti küünalt ei kasuta, kata see kaanega. Valikus kaneeli, jasmiini, rohelise tee ja sidrunheina küünlad. Samuti Taist pärit šiki disainiga aroomihajutid, millest tänu bambusvarrastele mõnus aroom delikaatses koguses ruumi hajub. Valikus sidrunheina, magusate vürtside, mango-apelsini, rohelise tee ja vanilli-apelsini.

Kellele? Elunautijatele, kellele meeldib luua koju või kontorisse mõnusat atmosfääri meeldivate aroomide abil

* Naturaalsed kokteilimikserid. Hind 1,88 eur - 8,39 eur

Mis? Naturaalsetest püreedest ja siirupitest aastakümnete pikkuse testimise tulemusena välja töötatud lihtsast kasutatavad kokteilimikserid, et kuulsad kokteilid nagu margaritad, cosmopolitanid, pina coladad, mojitod jt, ilma vaevata oma pidudele tuua - lisa sellele lihtsalt jää ja alkohol ning ongi valmis!

Kellele? Kõigile, kellele meeldib pidusid korraldada või kes sooviksid lihtsalt kodus kuulsaid kokteile meisterdada.

* Kortsudevastane kaktuseseemneõli 16,95 eur.

Mis? Hinnalist, luksuslikku ja väärtuslikku viigikaktuseseemneõli peetakse nooruse eliksiiriks, see on tuntud oma vananemisvastase toime poolest. Esimese külmpressi 100% kaktuseseemne õli on rikas E-vitamiini ja kasulike rasvhapete poolest, see võitleb naha kuivamise ja vananemise vastu ning toidab ja pingutab nahka. Sobilik kõigile nahatüüpidele, ka tundlikule nahale. Tänu selle kasulikele omadustele on berberi naised kasutanud viigikaktuse seemne õli oma naha kaitseks ja niisutamiseks kõrbe tuulte ning kuumuse käes.

Kellele? Naistele, kes soovivad säilitada naha nooruslikkust looduslikul moel.

* Söödavad putukad, maitsestatud rändtirtsud ja tõugud. Hind 8,95 - 9,95 eur.

Mis? Põnev ja kindlasti elevust tekitav valgurikas snäkk söödavatest putukatest. Delikaatselt maitsestatud ja kasvatatud spetsiaalselt selleks ette nähtud Atelier de Miserey farmis Ülem-Normandias, kus need peale piisavalt suureks kasvamist kuivatatakse ning maitsestatakse. Tervislik ja keskkonnasõbralik!

Kellele? Elamusteotsijaile; neile, kes soovivad alati midagi uut proovida; õllesõpradele põnevaks snäkiks.

* 100% Pistaatsiapähkli kreem. Hind 9,88 eur

Mis? Röstimata pistaatsiatest tehtud kreem California pistaatsiatest, ilma magus- ja värvaineteta. Puhas delikaatne pistaatsiapähkli maitse. Maitsesta desserte, küpsetisi, kreeme, jäätist, makroone või proovi lisada soolastesse kastmetesse, et lisada kreemisust ja pähklist maitset.

Kellele? Küpsetajatele, magusasõpradele ja gurmaanidele, kõigile kes hindavad kõrgelt puhast pistaatsia maitset.

Lõpetuseks mõnus jõuluretsept

KRÕBE ÕUNAKOOK VANILLIKASTMEGA

Sellist krõbedapõhjalist õunakooki karamelliste pekaanpähklite ja vanillikastmega pole sugugi keeruline valmistada, samas annab tulemus luksusliku desserdi mõõdu välja. Ideaalne külaliste tulekuks ja maitseb suurepäraselt ka järgmisel päeval.

Vaja läheb

Põhi:

70 g mandlijahu

100 g täistera kaerahelbeid

1 spl maisitärklist

1 tl jahvatatud kaneeli

3 spl kookosõli

3 spl agaavisiirupit

agaavisiirupit (Vaata toodet) 1 tk munavalge

Kate:

4 tk õuna

0,5 tl jahvatatud kardemoni

0,5 tl jahvatatud kaneeli

1 peotäis pekaanpähkleid

pekaanpähkleid (Vaata toodet) 4 spl roosuhkrut (Vaata toodet)

Vanillikaste:

4 tk munakollast

munakollast 3 dl piima

1 tk vanillikaun

vanillikaun (Vaata toodet) 30 g roosuhkrut (Vaata toodet)

Tee nii