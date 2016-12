Keskerakonna esimees peaminister Jüri Ratas otsustas, et ei vabasta maaeluminister Martin Repinskit ametist. Samuti toetab Repinski jätkamist riigikogu keskfraktsioon, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Repinski ütles esmaspäeval ERR-ile, et on Ratasega telefonitsi vestelnud ja jutuajamised olid väga tõsised. "Ma ei taha Jürit tsiteerida, sest ma võin nüanssides eksida, kuid oleme kokku leppinud, et jätkan ministrina," sõnas Repinski.

Repinski selgitused kuulab esmaspäeva õhtul ära veel Keskerakonna juhatus.