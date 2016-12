Naise jaoks pole midagi romantilisemat, kui leida kingipakki avades äge pesukomplekt. Seda loomulikult ainult siis, kui rinnahoidja ja püksid on sobivas suuruses ning meeldiva disainiga. Mees, pea meeles: kui see jõuluost õnnestub, on kelmikas pühadeaeg kindlustatud. Kui ostes mööda paned, oled ise oma õnnetustes süüdi!

Mida kallimale pesu ostes silmas pidada? Kõigepealt tasuks mõelda, mis su naisele meeldib. Kas ta on lahe sporditüdruk või ülinaiselik habras piiga? Kas talle meeldivad pitsid ja satsid või hoopistükkis lihtsamad lõiked? Värv ja materjal on sama tähtsad. Roosa, valge, punane või must? Lilleline või täpiline? Luksuslik siid või mõnus pehme puuvill?

Kui soovid teada, milline pesu su kallimale meeldib, tasub piiluda tema riidekapi salasahtlitesse (MIGUEL MEDINA)

Tavaliselt kannavad naised kõige sagedamini seda pesu, mis neile tõesti meeldib ja hästi seljas istub. Seega piilu oma kallima pesusahtlisse. Nii saad uurida, mis suurust ta kannab ja milliste värvitoonide vahel tasuks valida.

Kust pesu osta? Ilmselt on sul plaanis guugeldada, millised on parimad internetipoed. Kuid mõtle korraks järele ja kaalu, kas sul jätkub julgust, et ise poeskäik ette võtta. Vanamoodsal kauplusel on omad võlud. Nimelt saad sa seal pesu lähemalt uurida ja katsuda. Mis on mõnus sinu sõrmede all, hellitab ka su armsama nahka. Pesupoodide müüjad on enamasti sõbralikud ja professionaalsed ning aitavad sul ka sobivat suurust valida.

Kingituseks pesu ostes tasub poodi kohale minna ja müüjalt nõu küsida (BOBBY YIP)

Poest lahkudes võid olla kindel, et ostsid pesu, millega su naine tõenäoliselt väga rahul on. Ära jäävad kõik halvad üllatused, mis võivad internetipoest tellitud pakki avades õhku ahmima panna. Tellisid rinnakale daamile punase siidöösärgi ja maksid roppu raha, kohale jõudis aga roosakast kunstmaterjalist vusserdis, mis ei mahuks ka lapsele selga....