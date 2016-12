Pärast 30-aastast vaheaega tuleb Vikerraadios üheks tunniks taas eetrisse mitme põlvkonna kultussaade, unustamatu "Soovid, soovid, soovid".

18. detsembril kell 12.05 loevad Helgi ja Tõnis Erilaid Vikerraadios ette ainult posti teel saabunud kirju, soove ja tervitusi, et tähistada ringhäälingu 90. sünnipäeva ning rõõmustada üle 30 aasta taas kunagise ülipopulaarse saate fänne.



Valter Ojakääru soovitusel 60-ndate lõpul Eesti Raadiosse sattunud Tõnis Erilaiu vahendusel kõlas pühapäeviti Vikerraadios muusika, mis oli EKP Keskkomitee propagandaosakonnal pinnuks silmas. Erilaid tutvustas välismaa artiste ja muusikat ning edastas inimeste tervitusi, mida näiteks 80ndatel peeti peidetud šifreeritud sõnumiteks noortekogunemiste aegade ja paikade kohta.



1980. aastal, kui toimusid noorterahutused ning legendaarne ER ja ETV jalgpallimatš, kahtlustati nende tekkimises Eesti Raadiot, eriti aga Erilaiu soovisaadet. Seejärel koliti soovisaade öisesse programmi käsuga mängida ainult ideoloogilist muusikat, mida Tõnis Erilaid keeldus tegemast.



Soovisaate suure populaarsuse üks tegureid oli kindlasti ka Erilaiu enda muhe esitlusmaneer. Raadiokuulajatel tasub nüüd taas üles otsida kohad, kust on võimalik osta postmarki ja kirjapaberit ning unustada üheks hetkeks nutiseadmed, kuna eetrisse pääsevad ainult posti teel raadiomajja jõudnud kirjad.

Et need õigeks ajaks kohale jõuaksid, soovitame inimestel varakult kirjutama hakata. Kirjad palume saata:"Soovid, soovid, soovid" Vikerraadio Gonsiori 21Tallinn 10124 Tänavu möödub ringhäälingu sünnist Eestis 90 aastat.



18. detsembril 1926 algasid Eestis regulaarsed raadiosaated. Vikerraadios on juba alates suvest õhtuti eetris valitud saated raadio ajaloorikkast arhiivist.

Neid saab järelkuulata SIIT!