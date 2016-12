Lisaks kõikidele muudele asjadele, peaks iga täiskasvanud naine teadma seda, kuidas tuleb riides käia ja mis on need asjad, mis teevad ühe riietuse silmapaistvaks. Veebiportaal Chic jagab nippe, mida peaksid kõik täiskasvanud naised teadma.

Selleks, et riietus näeks äge välja, ei pea ilmtingimata moeekspert olema, vaid piisab ka mõndade nippide teadmisest.

2. Kui tahad talvehooajal oma riietusele veidi vürtsi lisada, siis kõige lihtsam on seda teha silmapaistva mantli abil.

3. Jälgi, et su riietel ei oleks mitte kunagi auke ja plekke ning kõik oleks puhas. Vastasel juhul näed välja nagu kaltsakas.

4. Keegi ei tea, kuidas see trend alguse sai, kuid, kui tahad näha tõeliselt šikk välja, siis topi juuksed pluusi/kampsuni vms. kaelusest sisse.

5. Kui otsustad pealaest jalatallani kanda ühte värvi riideid, siis jälgi, et need riided oleksid erinevast materjalist ja erineva tekstuuriga. See muudab välimuse huvitavamaks.

6. Kanna volüümi andvat rõivast ainult kas ala- või ülaosas. Mitte mingil juhul aga korraga.

7. Alati tasub kokku sobitada ühe värvi erinevaid nüansse.