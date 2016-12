7aastane Süüria tüdruk Bana Alabed sai ülemaailmse tähelepanu oma sissekannetega Twiterisse. Väike Bana tegi igapäevaseid märkmeid otse Aleppost. Pärast läinud nädalal toimunud tugevat pommitamist on lapse konto aga kustutatud ja keegi ei tea, mis on temast saanud.

Viimase sissekande tegi Bana ema eile, kohaliku aja järgi kell 7.38 hommikul: "Oleme kindlad, et sõjavägi võtab meid kinni. Kohtume mõnel teisel päeval, armas maailm. Hüvasti. Fatemah". Seejärel konto kustutati, vahendab BBC.

Bana tegemistel hoidis silma peal ligi 10 000 inimest üle maailma.

Last tweet before @AlabedBana account was deleted. Loyalist forces reportedly advanced into their neighborhood earlier today. pic.twitter.com/w6xzYItc7F — Tobias Schneider (@tobiaschneider) December 4, 2016

