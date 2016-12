ERRi dokumentaalfilmide ostja Viola Salu sõnul teeb ETV2 oma moekuud koostöös MoeKunstiKinoga, kus linastunud moefilmid jõuavad detsembrikuus ka ETV2 vaatajani. "Tore on lõpetada aasta helges meeleolus, ja seepärast korraldamegi taas moedokumentaalide kuud. Loodame sellest teha iga-aastase traditsiooni. Kõik neli filmi on väga inspireerivad, eriti vahva on viimane film "Stiiliküpsus", milles toonitatakse, et stiilne välja näha ja elu nautida on võimalik igas vanuses," tutvustas Viola Salu.

13. detsembril "Armastusega ja käsitsi tehtud, Prantsusmaal"

Režissöör Julie Georgia Bernard'i dokumenataalfilm viib vaataja nelja prantsuse käsitöölise maailma. Pärast aastakümnete pikkust koostööd kõrgmoeloojatega on need käsitööateljeed sunnitud uksed sulgema, sest ei suuda leida kedagi, kes nende peent ja erilist tööd samal tasemel jätkaks. Mis saab kõrgmoest ja sellistest maailmakuulsatest moemajadest nagu Hermès, Christian Dior, Chanel, Balenciaga, Balmain ja Yves Saint Laurent, kui ühel päeval pole enam ühtki väljaõppinud käsitöölist, kellele moeloojad saaksid toetuda?

20. detsembril "Alexander McQueen´i pärand"

Alexander McQueeni panus moeajalukku on olnud nii rikkalik, et selle tõelist mõju ja suurust on veel vara hinnata. Filmis näeb kaadreid moeloojast endast, aga eelkõige on tähelepanu all tema looming. Üksikasjalikult on analüüsitud moekunstniku viimaseid kollektsioone ja seda, kust ammutas McQueen rõivaste loomisel inspiratsiooni. Iga tema loodud rõivaese oli ainulaadne meistriteos ja kollektsioonide esitlused lausa erilised spektaaklid. McQueen ütles ka ise, et lava on tema teater. Peame vaid kurbusega nentima, et kahjuks otsustas ta eesriide liiga vara ette tõmmata…

27. detsembril "Stiiliküpsus"

„Inspireeriv, liigutav ja imeline!”, „Uskumatult soe ja elujaatav!”, – kriitikud ei olnud kitsid kiidusõnadega, mida sellele dokumentaalfilmile jagati. Filmi eellugu sai alguse samanimelisest blogist, mille looja Ari Seth Cohen linnatänavatel eakamaid moodsaid inimesi otsib ning neid fotodele jäädvustab. Tema muljetavaldav kogu trükiti esmalt raamatuna ning nüüd on valminud ka film. Peategelased on siin seitse ainulaadse stiiliga naist vanuses 62 kuni 95, kes naudivad moemänge. Nad on parim näide sellest, et nooruslik ja stiilne võib olla ka eakamana. Värvikad naised on nii innustavad ja meeleolukad, et suudavad oma hoiakutega nakatada ka filmivaataja.