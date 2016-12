Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo nõunikuna asus tänasest tööle pikaaegne ettevõtluskonsultant Ardo Ojasalu.



Palo sõnul vajab Eesti majandusseisakust väljatulemiseks kaalutletud ja tarku otsuseid. „Ettevõtluse toetamine ja töökohtade loomine nõuab tugevat koostööd ekspertide, ettevõtjate ja teadlastega. Ardo Ojasalul on pikk kogemus just sellise töö tegemisel ning tema oskuste ja teadmistega spetsialist toob uut hingamist ning värskeid mõtteid majanduse arendamisesse,“ ütles minister.



Ardo Ojasalu on tegelenud äri- ja finantsnõustamise, maksunduse ning äri- ja tsiviilõigusega ASis IMG Konsultant, ta on ka Eesti suurima raamatupidamisfirma IMG Numeri üks omanikest. Ardo on olnud maksuameti peadirektor taasiseseisvunud Eesti algusaastatel, mil käivitas 1994. aastal jõustunud maksureformi administreerimise ning pani aluse maksuameti IT-süsteemide loomisele.



Lisaks on ta olnud ka AS Eesti Loto, AS Eesti Raudtee, AS Elektriraudtee ja tänase AS Levira nõukogu esimees ning on praegugi Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees. Ardo Ojasalu on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli elektronarvutite erialal.



„Ministri nõunikuna on mul suurepärane võimalus panustada Eesti ettevõtluskeskkonna arengusse ning eriti e-Eesti ja meie IKT sektori ekspordivõimaluste kasvu. See on suurepärane väljakutse, mida ei saanud jätta vastu võtmata,“ ütles Ojasalu.