Suured rahvahulgad on kogunenud Indias Chennai haigla ette, et toetada infarkti saanud riigi populaarseimat ning mõjuvõimsaimat poliitikut, Jayalalitha Jayarami.

Värske uudis naispoliitiku seisundi kohta on äratanud kahtluse, et Jayaram on kehva tervisega kimpus olnud juba mõned kuud, kuna viimati nähtiti teda läinud septembris, vahendab BBC.

Jayalalitha Jayaram, kes on endine filmistaar, on varasemalt olnud India ühe osariigi, Tamil Nadu, juht lausa neljal korral.

Oma pühendumiseg on ta inspireerinud paljusid. Nii mõnedki nimetavad teda "Ammaks" ehk emaks.