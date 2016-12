USA presidendi Barack Obama administratsioon on teatanud, et ei toeta Dakota Accessi torujuhtme ehitust läbi Standing Rocki reservaadi maade ja pühapaikade. USA sõjaväe insenerikorpus teatas eile, 4. detsembril, et ei kavatse anda ehitusluba Dakota Accessi torujuhtme Missouri jõe alt läbiviimiseks ning ehituseks kavatsetakse otsida teine asukoht. Sellega on Põhja-Dakota osariigi Standing Rocki reservaadis protestivad põlisameeriklased ja nende toetajad saavutanud vähemalt esialgu väga suure võidu. Guardian vahendab, et kohapeal olid inimeste emotsioonid laes. „Ma lihtsalt nutsin, kui seda uudist kuulsin,“ ütles üks Cheyenne’i jõe siuude esindaja, kes on hõimukaaslasi Standing Rockis juba kuid toetanud. Protestijad tulid kokku laagri keskmes oleva suure lõkke äärde, et tähistada, tantsida rahvustantse ja üksteist õnnitleda. Üldine nõusolek rahva seas on, et ilma kõigi põlisrahvaste, mitte ainult Standing Rocki siuude endi toetuseta poleks tulemuseni jõutud. Standing Rocki protestijad tähistasid pühapäeval esimest suurt olulist võitu (SCOTT OLSON)

Peomeeleolu kõrval on aga ka küllalt palju neid, kes otsuse lõplikkuses kahtlevad. „Meile on ennegi valetatud, miks peaks nüüd kuidagi teisiti minema?“ ütles terve oma perega laagris viibinud siuu Frank Archambalt. Ka kohaliku siuu hõimu advokaat Jan Hasselman jääb oma sõnavõtus ettevaatlikuks, tuletades meelde, et torujuhet ehitada plaaniv firma Energy Transfer Partners võib tõenäoliselt otsuse kohtusse kaevata.

Samuti pole kindel, mida arvab asjast tulevane president Donald Trump, kellel on Dakota Accessiga seotud isiklikud ärilised huvid. Trump on torujuhtme ehitust toetanud, kuigi tema esindajad väitsid, et toetus pole seotud isikliku kasumiga. Juba on otsust kritiseerinud Põhja-Dakota osariigi kuberner Jack Dalrymple. Põhja-Dakota kongresmen Kevin Cramer väljendas muret selle pärast, mida otsus võib tähendada USA infrastruktuurile. Ka esindajatekoja vabariiklasest spiiker Paul Ryan tundis Twitteris muret president Obama „energiavastasuse“ pärast. Noored indiaanlased protestimas (LUCAS JACKSON)