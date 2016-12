Koostöös Pärnu Filmifestivaliga toob Uue Kunsti Muuseum pärnakateni uue Art House-tüüpi kino. Väärtfilme nii Eestist kui välismaalt tuuakse esialgu vaatajateni jõulukino programmina.

Kava on koostatud lisaväärtuse-põhiselt - nimelt peame lisaväärtuseks seda, et kavast leiab filme millel on nii hariduslik sisu kui ka kõrge kunstiväärtuslik taust.

Aga kavast leiab ka meelelahutuslikke filme lastele ning uuemat Euroopa filmiloomingut.



Kavaga saab tutvuda SIIN!