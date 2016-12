Uus-Meremaa peaminister John Key teatas, et astub ametist tagasi ega kandideeri neljandaks ametiajaks, vahendas BBC.

Poliitik nimetas seda kõige raskemaks otsuseks, mida ta elus on pidanud tegema. "Ega ma ei tea, mida nüüd tegema hakkan," tõdes ta.

Key kinnitusel on otsuse taga perekondlikud põhjused. Meedias levisid teated nagu oleks tema naine Bronagh talle ultimaatumi esitanud ja sundinud teda tagasi astuma. Key sõnul pole see nii. Key ja tema naise abielu on kestnud tervelt 32 aastat.

Tõenäoliselt asub praegu Key kohale asepeaminister Bill English, kes jätkab ametis seni, kuni võimul oleva Rahvuspartei uue juhi valib.