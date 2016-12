Täna tähistab Politsei- ja Piirivalveamet rahvusvahelist vabatahtlike päeva ning tänab kõiki vabatahtlike, kes oma igapäevatoimetuste kõrvalt leiavad aega, et panustada kogukonna turvalisusesse.



Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri sõnul on vabatahtlikud eeskujuks paljudele inimestele, kuna leiavad aega ning soovi panustada Eesti turvalisusesse oma igapäevaelu kõrvalt. „Politsei- ja Piirivalveameti meeskond pole ainult meie ametnikud, vaid ka abipolitseinikud ja vabatahtlikud merepäästjad, kes on meie jaoks asendamatud,“ üles ta.



Peadirektori sõnul saab turvalist kogukonda luua vaid üheskoos. „Mul on hea meel, et vabatahtlikud leiavad endas energiat ning aega teha Eesti meeldivamaks ja turvalisemaks kohaks, kus elada. Leida niigi kiires päevas aega, et rahustada liiklust või ennetada kuritegusid - see väärib tunnustust,“ lisas Vaher.

Politsei julgustab kõiki, kel on huvi seista oma kogukonna turvalisuse eest ühinema abipolitseinike ridadega. Eestis tegutseb ligi 1000 abipolitseinikku, kes on sel aastal panustanud politseitegevustesse ligi 100 000 töötundi. 330 vabatahtlikku on sel aastal osalenud 62 merepäästesündmuse lahendamisel ning aidanud kümnetel inimestel turvaliselt kaldale jõuda.

Sireen annab keskpäeval üle Eesti au!

Rahvusvahelise vabatahtlike päeva puhul lasevad Eesti kutselised päästekomandod keskpäeval sireeni meie päästeala vabatahtlike auks.



Vabatahtlike päästjaid võib kohata riskimas eluga päästesündmustel, aga ka enda koduuksel tuleohutusalast nõu pakkumas. Oma ennastsalgava töö eest on nad kindlasti teeninud ära tähelepanu ja suurema tunnustuse. Seetõttu tuletab Päästeamet kell 12 üle Eesti kõlava sireeniga meelde, et me oleme enda vabatahtlike üle uhked ja neile nende panuse eest tänulikud.



Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi sõnul on vabatahtlikud päästjad kutselistele komandodele võrdväärsed partnerid: „Päästeala vabatahtlikud on professionaalsed, pühendunud ning teevad oma tööd väga hästi. Vabatahtlike komandod loovad sarnaselt kutselistele päästjatele oma kogukonnas turvatunnet ning vabatahtlik päästja on tihti inimeste jaoks kõige lähem turvalisuse eestkõneleja.“



„Uhke on mõelda, et Eestis on nii palju suure hingega inimesi, kes hoolivad oma kodukoha turvalisusest. Üks asi on päästesündmustele reageerimine, kuid tegelik turvalisus algab õnnetuste ennetamisest ja seega meist endist. Aitäh teile, head vabatahtlikud, et olete olemas," tunnustas Suurkivi vabatahtlike.



Eestis on 114 vabatahtlikku päästekomandot ja ligi 2000 vabatahtlikku päästjat. Koos kutseliste komandodega päästetakse aastas 250-300 inimelu ja hoitakse ära varakahju 400-600 miljoni euro eest.



ÜRO Peaassamblee kuulutas rahvusvahelise vabatahtlike päeva välja 1985. aastal.