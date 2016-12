"Hea tunne on. Aga ma arvan, et mul oleks hea tunne olnud ka siis, kui oleksin olnud neljas või üldse mitte finaali saanud," kommenteerib näosaate värske võidumees Kalle Sepp.

Kalle ütleb, et otsustas näosaates osaleda seetõttu, et end proovile panna ning midagi hullumeelset ette võtta. "Mul on väga palju tuttavaid seal käinud ja kogu aeg on olnud kihk, et tahaks ka."

Vaata videost, mida Kalle Õhtulehele veel rääkis.