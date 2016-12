"Mul on väga hea tunne. Nagu puhastunud tunne. Kui ma diivanile läksin, ütles Liis Lass, et sinuga võib ükskõik, mis laval juhtuda, aga rahvas sind armastab, rahvas annab sulle kõik andeks. Ma tõesti tunnen seda rahva armastust ja see võtab pisara silma," õhkas saate "Su nägu kõlab tuuttavalt" hõbemedalist Raivo.

Mees tunnistab, et tal tuli pärast oma etteastet laval pisargi silma. "Ma mõtlesin selle peale, et mu ema elas terve suve kohutavalt kaasa sellele, et telehooaeg saab olema enneolematu. Ta kogu aeg küsis, millal see ja see tuleb. Paraku ei jõudnudki ta seda ära oodata, augustis ta meie hulgast lahkus. Mul on kahju, et tema minu triumfi pealt ei näinud."

Vaata videost, mida Raivo arvab, et ta ema talle pilvepiiril jalgu kõlgutades ütleks ning mida Raivo Õhtulehele veel rääkis.