Suurbritanniast pärit Roger Clark kaotas tütar Lisa vähile. Ta reisis tema mälestuseks Antarktikasse, et pildistada sellist pingviini, nagu on postkaardil, mille Lisa talle kunagi saatis. Kodus aga selgus, et Roger pildistas valet lindu. Nii läkski ta teist korda pikale teekonnale.

71aastane Roger Clark oli 40aastase tütre surmast löödud. Ta silmitses tihti postkaarti, mille Lisa oli talle Austraalias puhkusereisil olles saatnud. Vaatamata soojale sihtpaigale ei olnud sellel mitte känguru, vaid pingviin. Ühel päeval tuli Rogerile pähe mõte lahkunud tütre mälestuseks samasugust pingviini pildistada. Ta reisis koos abikaasaga 12 800 kilomeetri kaugusele Antarktika külje alla Lõuna-Georgia saarele, kus tegi kuningpingviinidest imekauneid fotosid.

Tagasi koju jõudes võrdles ta tehtud fotosid postkaardil oleva pingviiniga ja sai aru, et sealt vaatab vastu hoopiski keiserpingviin. Roger oli sellest löödud ja leidis, et ei saa asja nii jätta. Kuigi eaka mehe tervisele mõjus juba esimene pikk rännak halvasti – arstid soovitasid tal edaspidi seiklusi vältida ja kodus püsida –, ei suutnud hoiatused teda eesmärgist lahutada. Ta põrutas lennukiga otse Antarktikasse, kus pildistas keiserpingviine.

Pingviine fotografeerides helistas Roger abikaasale satelliittelefoniga ja kirjeldas talle oma emotsionaalseid läbielamisi. Samal ajal kui Roger naisega rääkis, kirjutas ta lumele tokiga: "Lisa, ma tänan sind selle reisi eest!"

Kuna arstiks õppinud Lisale meeldis väga reisida, pärandas ta oma reisifondis olnud 20 000 naela vanematele, et nood jätkaksid teekonda ümber maailma, mis jäi tal pooleli. Lisa tunnistas surivoodil, et kahetseb kõige rohkem seda, et ei reisinud rohkem, kui tal oli selleks veel võimalus. Roger leidis hingerahu, sest ta suutis tütre viimse soovi täita ja maailma näha.