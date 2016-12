Eesti Televisiooni disainisaade "Kapist välja" kiikas muusik Kerli stiilinurka ning uuris, kuidas sünnivad tema rabavad kostüümid.

"Minu suhe stiiliga on alati olnud kuidagi seoses sellega, mis on hetkel kättesaadav. Kui ma olin tiinekas, oli mu elus grunge-periood. Raha mul absoluutselt polnud, aga siis oli Tartus üks äge kaltsupood," rääkis Elvas sündinud Kerli Kõiv, kes on üks väheseid eestlasi, kelle muusika on jõudnud maailma suurimasse, Ameerika Billboardi muusikaedetabelisse.

"See kaltsukas asus ühes kirikus, kuhu inimesed käisid oma riideid annetamas, ja üks, kes sinna tihti oma vanu riideid viis, oli punkar Merca. Nii ma saingi need Merca asjad kõik endale. Üks kroon tükk maksis sealne kaup. Nii et seal olid väga kõvad leiud, mida mu ema küll vihkas," meenutas lauljatar.

Mulligooti stiilisuuna rajanud Kerli on viimastel aastatel valmistanud mitmed oma esinemiskostüümid ise. "Ega ma õmmelda ei oska. Minu asjad on kõik sellised, et kui ma lavale lähen, siis tavaliselt liim veel kuivab. Et need meeletud platvormid on näiteks tehtud kümnest paarist varbavahe-plätudest. Et tegelikult need ei ole nii lähedalt vaatamiseks."