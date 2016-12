"Loomulikult on mul väga hea tunne," ütleb näosaate võitja Kalle Sepp. "Väga tore oli sellest osa võtta. Ma pole kordagi kahetsenud, et end ise näosaatesse pakkusin. Tahtsin end lihtsalt proovile panna!"

Finaalsaateks Georg Otsa esitatud loo "Mõtisklus" valinud Kalle rääkis varem, et ega otsus pikalt aega võtnud. "See on mul lapsest saadik üks lemmiklugusid Georg Otsa repertuaarist. Nii kaua, kui mäletan, on telekast "Vallatuid kurve" vaadatud ja see laul on alati kummitama jäänud."

Sõnadki olid seetõttu Kallel ammuilma peas, kuid Otsa hääl tal suus küll ei olnud. "Rohkem tuleb tegutseda temalt šniti võtmisega."

Kõige raskem oligi vastu suurt finaali Sepa sõnul Georg Otsa tooni hoidmine. "Ma ei ole ju klassikaline laulja ja minul vajab selle positsiooni hoidmine – et suulagi, keel ja kõik oleks paigas ning toon tervelt kolm minutit ühtmoodi välja tuleks – meeletut tööd. Klassikalised lauljad harjutavad seda, et positsioon oleks õige ja laulaksid kogu aeg sama tooniga, aastaid."