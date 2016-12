Kaksikud

Kuigi sa ei armasta elada minevikus, tasuks just nüüd eelnevale tagasi vaadata ja endalt küsida – ons vanad kogemused ka tänases päevas veel väärtuslikud? Vastus on kindlasti jaatav.

Vähk

Üsna hea tööpäev – eriti juhul, kui sul on käsil mingid sellised projektid, mis peavad pälvima laia avalikkuse tähelepanu. Samas kui su töös on olnud puudujääke, võid tunda saada ka kriitikat.

Lõvi

Sa ei soovi kooris laulda, vaid eelistad soleerida ja ise oma asjade ja tegemiste üle otsustada. Eriti raske on sul olla alluva rollis. Aga organiseerida sa oskad!

Neitsi

Päev sobib selleks, et tugevdada seda vundamenti, millele sa parajasti toetud. Soodne päev ka kinnisvaratehinguteks, kolimiseks. Ka võiks täna algust teha uue kasuliku harjumusega.

Kaalud

Oled esinemise meeleolus. Kui leiad endale sobiva publiku, siis võid end pikalt rääkima unustada. Ära siiski liiga põhjalikuks mine, vaid püüa tabada kuulajate meeleolu.

Skorpion

Liigu rohkem ringi lae ja end uute muljetega. Muljed on samuti toit, mis aitab sul vormis püsida. Kasulik oleks jalutada ka looduses ja õige tunnetuse puhul ka puudega pisut juttu ajada.

Ambur

Amburis on aset leidmas Päikese ja Saturni ühendus (täpne aspekt 10. detsembril). Seega sobivad praegused päevad selleks, et sa keskenduksid kõige olulisemale. Soositud on igasugune tõsine töö, milleks on vaja püsivust.

Kaljukits

Kasuta päeva selleks, et saada parem kontakt oma sisemiste hingejõududega. Kasulik oleks olla rohkem omaette ning praktiseerida jooga või reiki tüüpi harjutusi. Aga võid ka lihtsalt mediteerida.

Veevalaja

Mõni sinu juhuslik uitmõte või tähelepanek võib panna aluse sündmustele, mille tagajärjed mõjutavad olulisel määral tulevikku. Seega ole oma mõttekäikude suhtes tähelepanelik!

Kalad