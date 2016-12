Jääras liikuv Kuu teeb päeva teises pooles ühenduse Uraaniga. Niisiis võib päev kujuneda üsna lennukaks. Jälgi siis seda, et sa päris õhku ei tõuseks – näiteks autoroolis olles kujutad ette, et oled piloot!

Kaksikud

Merkuuri ja Neptuuni sekstiil soosib kõiki loomingulisi tegijaid. Samas võib sinu suhe sõprade või mingi seltskonnaga tuua kaasa kas ootamatusi või ebatavalisi sündmusi.

Vähk

Kui täna tekib mingi olulisem suhe või sõlmub kokkulepe, saab see tulevikus olema intensiivne ja üsna äärmuslik, tuues kaasa olulisi muutusi. Pead olema valmis sõiduks Ameerika mägedel.

Lõvi

Hetkeseis tekitab sinus rahutu meeleolu. Sa võiksid täna minna kuskile, kus saaksid palju muljeid, sest neid vajad sa kindlasti! Õhtul võiksid süveneda mõnda sellisesse teemasse, millega sa pole varem kokku puutunud.

Neitsi

Nagu ka eile, nii ka täna on õige hetk tugevdada või kinnistada kõike seda, mis on sinu jaoks tähtis ja millele sa toetud. Ka võiksid keskenduda enda sisemistele, sügavalt isiklikele soovidele ja vajadustele.

Kaalud

Aeg nõuab sinu käest palju suuremat vastutustunnet - seda eriti seoses inimestega, kellega suhtled. Võid ka ette võtta midagi, millest sul tegelikult jõud üle ei käi.

Skorpion

Takerdud oma kinnismõtetesse või päheõpitud dogmadesse. Oled meister juuksekarva lõhkiajamise alal. Peaksid linnult õppima – kuidas saada asjast ülevaade „linnulennult“.

Ambur

Võid täna tunda, et keegi isik või mõni olukord ahistab su vabadust olla see, kes sa tegelikult oled. Kipud oma veidrusi ülemäära demonstreerima.

Kaljukits

Täna võiksid endale külla kutsuda kellegi, kellega oleks millestki põnevast ja erilisest rääkida. Teine võimalus on see, et vii oma kodus läbi mõni puhastav rituaal või meditatsioon. Samas ettevaatust tule ja elektriga.

Veevalaja

Õhtusel ajal peaksid Kuu-Uraani ühenduse tõttu olema eriti ettevaatlik nii liikluses kui ka mujal, kus võib midagi ootamatut juhtuda. Kuid aeg sobib nii külla minemiseks kui ka külaliste kutsumiseks.

Kalad