Sul on raske leppida teisejärgulise rolliga. Mistõttu püüad mängida mängu, kus panused on väga kõrged – vähemalt su enda suhtumistes. Ürita asju rahulikumalt võtta!

Kuu liigub Sõnni märgis. Asjade-esemete ning ostu-müügi tasandil on tunda ehk kerget pidurdust ja mõõnahetke. Kuid emotsionaalsemat laadi suhted peaksid täna hästi tuure üles võtma. Vajad usalduslikku kontakti.

Kaksikud

Kui oled kunstnik, luuletaja või niisama boheemlane, koged arvatavasti põnevaid vibratsioone. Loodetavasti ei taba inspiratsioonipalang sind siiski mitte autoroolis.

Vähk

Kui su koduses majapidamises valitseb suur segadus, siis täna on just see päev, mil suudad väga efektiivselt ja kiiresti korra majja lüüa.

Lõvi

Sinus peituv energia on küll tugev, kuid Päikese ja Saturni ühenduse tõttu raamidesse surutud. Seega tunned end ebamugavalt, kuna sinu soov tegutseda ei pruugi leida sobivat väljundit.

Neitsi

Tead, et oled ise oma saatuse sepp ja õnne valaja. Parim päev suuremaks vaimseks pingutuseks, eriti võõrkeele õpingute alustamiseks. Ka reisile minek ja raamatute ostmine on täna soositud.

Kaalud

Põnev päev neile, kes rohkem suhtlevad ja avalikes kohtades viibivad. Sest sellises paigas võid kohata kedagi, kes sul pea täitsa segi ajab. NB! Ei tohiks liiga palju joovastavat kraami pruukida.

Skorpion

Tunned end kui teises nooruses – oled üllatavalt spontaanne ja valmis isegi riskima – mis pole just sinu tüüpiline omadus! Mine kindlasti seltskonda, sest oma toa tapeedimustri imetlemine ei ole just kütkestav tegevus.

Ambur

Kui ilm vähegi lubab, siis mine loodusesse või lihtsalt kusagile kaunisse või hea auraga paika. Praegu on võimalik kõigele sellele, mis on sulle tähtis, anda suurem kõlapind ka teiste jaoks.

Kaljukits

Hetk võib luua kummalisi situatsioone inimsuhete liinis. Keegi võib püüda sinu nõrkusi enda huvides ära kasutada. Ning kui su tegevus pole olnud tasemel, võivad välja lüüa selle tagajärjed.

Veevalaja

Hetk sobib selleks, et koos oma partneriga midagi põnevat ja originaalset ette võtta. Keegi võib sulle välja pakkuda mõne idee, mille üle tasuks mõelda. Tavalised asjad paistavad huvitava nurga alt.

Kalad