Riina Põldroosi uus kollektsioon põimis temale omaselt kokku geomeetria ja naiselikult voogavad jooned. Peamine teema on seekord plisseer, seda nii seelikutes, kleitides kui pükstes. Volditud on tülli, trikotaaži ja isegi litterkangast, plisseeritud materjale on drapeeritud ja kasutatud tikandites. Kollektsioon oli Black Birthdayle omaselt must, kuid sätendavate litritähekeste ja pärlitega, kus helkis ka pronksi ja hõbedat.