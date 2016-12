On reede õhtu ja kutse saanud mehed sammuvad Tallinna bussijaama taha Filtri teele, kus on staabi- ja sidepataljon ning ühtlasi üks õppuse kogunemispunkte. Meeste näod on kahte laadi: ühtedel on sära silmis – "Pääsesin tüdruksõbra sõprade sünnipäevadest!" ütleb Joosep Tallinnast –, teistel aga viha: kõike vaadatakse altkulmu ja palutakse jumalakeeli, et pühapäev juba kätte jõuaks.

Tal polnud raske Tallinna tulla, sest sõidab niigi oma autoga korrapäraselt Kagu- ja Põhja-Eesti vahet. Tallinnast pärit Anryo (39) sai kutse kätte neljapäeval kell kuus. Temagi esimesed emotsioonid polnud just rõõmsad, kuid ta tuli sellele vaatamata kohale. "Saan aru, et see on see, mida on tarvis teha. Kuna on nädalavahetus, siis on tööga lihtne. Kuid eraelus oli plaan veeta aega oma väikeste lastega, mitte siin külmetada."

Anryo lootis, et õppusel ei pea molutama, vaid et see läheb asja ette. Staabi- ja sidepataljoni ülem René Innos lubas, et kellelgi ei hakka õppusel igav, sest seal on erialased harjutused, relvadest laskmine ja tuletatakse meelde sõduritarkusi. Pataljonist viidi mehed salastatud kohta, kus veedeti ka öö. Hommikutundidel liiguti Männikule, kus pandi püsti laager ja olid sõduritunnid. Laupäevahommikune pilt on tüüpiline kaitseväe metsalaag­ritele: osa valmistub lasketiiru minema, teised teevad katelokis süüa, kolmandad tossutavad suitsunurgas, neljandad on tundides, kus tuletatakse meelde esmaabi andmist. "Väike ajateenistuse nostalgia on ikka, aga kõik on märksa vabam," ütleb reservväelane Enet.

Esimeste asjadena taaselustub tal ajateenistuse magamatus ja relvavendadega muljetamine.