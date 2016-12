Endine rahandusminister, praegune reformierakondlasest riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd tegi riigieelarvesse muudatusettepaneku, et Eesti maksumaksja ei pea kinni maksma Kreeka riigi võetud laenude intresse, mida siiani on tasutud ligi 17 miljonit eurot.

Riigieelarvest suunatakse Kreekale 2,297 miljonit eurot, mis on eurosüsteemi SMP (Securities Market Programme) portfellis 2015. aastal Kreekaga seotud kasumiga võrdne summa. Makse aluseks on märgitud Eurogrupi 17. novembri 2012. aasta kokkulepe. "Eelnimetatud kokkuleppe kohaselt kantakse SMP kasum Kreekale riigieelarvete kaudu, sest keskpank ei saa raha otse liikmesriikidele üle kanda. Eesti Pank on aga jätkanud riigieelarvesse tavapärase igaaastase 25 protsendi suuruse kasumieraldise ülekandmist, lisamata sellele eelpoolnimetatud SMP kasumit," selgitas Aivar Sõerd Õhtulehele.

Sisuliselt maksab Kreeka intressi kinni maksumaksja, lisas ta. "Maksed Kreekale on olnud ka varasemates eelarvetes, vahepeal olid peatatud seoses Kreeka viimase abiprogrammi takerdumisega. Kokku oleme maksumaksja arvelt kinni maksnud Kreeka riigi võetud laenudelt makstavat intressi ligi 17 miljonit eurot," sõnas Sõerd.