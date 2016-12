Justiitsminister Urmas Reinsalu on öelnud, et riigitööle pole endised kurjategijad teretulnud, kui ehk siis vaid alaealisena sooritatud tempude eest. Kuhu poole piiri jäetakse vastne maaeluminister, ja kui kindlaks jäävad Martin Repinski sõbrad ja vaenlased, selgub juba sel nädalal.

Hiljuti maaeluministri ametisse astunud keskerakondlase Martin Repinski maine avalik nülgimine saab iga päevaga üha hoogu juurde. Erakonnakaaslased on Repinski üha rohkem lahti rulluva CVga kõvasti kimpus. Vastne minister pole oma segasevõitu juustujuttudega veel ühele poole saanudki, kui juba tuletatakse talle meelde tema kunagist teismelisena toime pandud kelmustükki. Tulevane minister mõisteti süüdi kelmuses ja karistati tingimisi. Rahahädas lähedasi aidata soovinud 15aastane Martin kutsus inimesi tegema Kuremäe kloostri hüvanguks annetusi, paludes summad lahkesti enda pangaarvele kanda.

Kunagine süüdimõistetu riigiametisse?

Eesti mõjukad juristid on piike murdnud, kas kunagi kuriteo toimepanemises süüdi mõistetud inimene kõlbab riigiametisse või mitte. Eelmises valitsuses jämedat otsa hoidnud reformierakondlased on pooldanud seisukohta, et kui karistus on kantud ja kustutatud, siis ei tohiks ühegi endise kelmi või kaabaka karjäärivõimalustele kätt ette panna. Kümmekond aastat tagasi mängiti see stsenaarium riigikogus edukalt läbi. Ametialases kuriteos süüdi mõistetud kaitseministeeriumi asekantsler Margus Kolga vahetas asjaomaste heakskiidul sujuvalt ministeeriumi ja jätkas ametiredelil tormilist tõusu, mis tipnes Eesti esindaja ametikohaga ÜRO juures.