Itaalia peaminister Matteo Renzi on sidunud oma poliitilise tuleviku eile kell 23 kohaliku aja järgi lõppenud referendumiga põhiseadusemuudatuste kohta, mis peaksid kärpima parlamendi teise koja õigusi, muutma valimissüsteemi ja kärpima omavalitsuste õigusi keskvalitsuse kasuks.

Renzi võidule annab see lootust, et teda toetavad välisitaallased osalesid agaralt eelhääletusel. Kuid opositsioon, kuhu kuulub ka eile hääletamas käinud Rooma linnapea Virginia Raggi, on kindel, et rahvas lükkab Renzi ideed tagasi ja peaminister lahkub ametist. Tulemused selguvad täna.