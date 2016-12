Kohalik mees tappis ööl vastu eilset Imatra kesklinnas Vuoksenvahti restorani ees jalakäijatänaval kolm naist. Mõrvar jäi kuriteopaika politsei saabumist ootama.

Politsei ei osanud eile veel öelda, miks restorani ukse ette autoga sõitnud 23aastane kohalik mees lasi Imatra volikogu esinaise Tiina Wilen-Jäppineni ja temaga koos olnud kaks naisajakirjanikku jahipüssist maha. Iltalehti andmeil töötasid ajakirjanikud kohalikus ajalehes Uutisvuoksi. Kaks naist olid sündinud möödunud sajandi 60., üks 80. aastatel. Volikogu esinaine oli kahe lapse ema. Pealtnägija sõnul sõitis mees kohale, astus autost välja, tulistas kolm naist surnuks ja jäi seejärel politseid ootama. "Mulle jäi mulje, et üks naistest püüdis minema joosta, aga ei jõudnud."

Mõrvar on jäänud varem politseile silma vägivallategudega ja vargustega. Imatral levinud jutu, et ta teenib kaitseväes, lükkas politsei ümber. Esialgseil andmeil tuli mees restorani juurde tapmismõtetega, kuid valis ohvrid juhuslikult. "Miski ei viita sellele, et ta oleks tulnud just neid kolme naist tapma," ütles ajakirjanikele uurimist juhtiv politseikomissar Saku Tielinen, et esialgu pole teada, kas mõrvar ja ohvrid üksteist üleüldse tundsid.