Video koos kaartidega üles riputanud aktivistid on kogunud andmeid avalikest dokumentidest ja usuvad, et on tuumalõhkepeade laod ära määranud suurima tõenäosuse täpsusega. Nad rõhutavad sedagi, et eesmärk pole inimeste hirmutamine. "Suure tõenäosusega võite elada kogu elu aatomipommi kõrval ja see ei kujuta teile mingit ohtu," väidavad nad.

"Olen kogu elu elanud Rotterdamis, kuid ei teadnudki, et seal on tuumapomme ladustatud," ütleb hollandlane uskumatult, vaadates aktivistide YouTube’i riputatud videot. Londonist jääb lähim tuumapommiladu umbes 60 kilomeetri kaugusele, nagu ka Veneetsiast. Ühendriikides on aatomipommid näiteks Amarillo ja Albuquerque linnade piires.

Daily Maili kinnitusel kataks mõne laos oleva tuumalaengu plahvatusel radiatsioonivöönd Londoni, Glasgow, Brüsseli, Seattle’i ja Denveri. Pealegi veetakse aatomipomme või lõhkepäid sageli ühest kohast teise ja ükski sel ajal maanteel olev autojuht ei tea, kui lähedalt surmalaeng temast mööda vilksatas. Ühendriikide kümnest suuremast aatomipommilaost on neli suurematest linnadest vähemalt 150 kilomeetri kaugusel, Euroopas satuks mõne intsidendi puhul ohtu ka näiteks Marseille, Milano ja Köln.

Ühendriikides on Albuquer­que linna piires maa-alune 28 000ruutmeetrine ladu, kuhu väidetavalt mahuks isegi viiendik kogu maailma tuumarelvastusest. Palju seal tegelikult tuumalõhkepäid on, ei tea õieti keegi. Nagu ei teata ka Venemaa 7300 tuumalõhkepea täpseid asukohti. Aktivistid oletavad, et need on paigutatud Moskva, Peterburi ja Saraatovi ümbrusesse. Suuremad kogumid on Daily Maili kaardil näha ka Koola poolsaarel, riburada mööda lõunapiiri ja Vladivostokigi ümbruses.

Vaid kuu-paar tagasi paljastas president Putin fotod, millel on näha tuumalõhkepeaga rakett RS-28 Sarmat, NATO nimetuse järgi Satan 2. Kuni seitse kilomeetrit sekundis lendav rakett pidavat kandma tuumalaengut, mis on suuteline hävitama Prantsusmaaga võrreldava maa-ala.

RELVASTUSES 2018. AASTAST: ­Venemaa staapide teatel on Sarmat (Satan-2) relvastuses 2018. aastast, vahetades välja ­senised tuuma­raketid ­Vojevood. Foto on illustreeriv. (Repro)

Venelastel varitseb Saatan

Sellise õnnetuse oht on küll üsna minimaalne, kuid aastate jooksul on langenud poolsada aatomipommi ettevaatamatuse tõttu lennukitelt alla – puhas õnn, et ükski neist ei plahvatanud. Venemaal on juhtunud ­äärepealt õnnetused 40 ja Ühendriikides11 korral, väidab Daily Mail. Gröönimaa lähedal puhkab neli sellist ula peale pääsenud lõhkelaengut. Kõige kurioossem lugu juhtus Põhja-Carolinas, kus tuumapomm langes langevarju küljes rippudes puu otsa ja teine tungis lähedal maasse – kumbki ei plahvatanud.

Aktivistide väitel puhkab üks tuumapomm Savannah’ lähedal – vaid 800 meetri kaugusel rannast. Kui mõnel terroristil või vaenuliku luureteenistuse agendil õnnestub see mingil moel plahvatama panna, siis tekib hiidlaine, mis võib hauda viia 146 000 inimest.

Kellel kui palju pomme

Nimekirja juhib Venemaa, kellel on teadaolevalt umbes 7300 tuumalõhkepead. Ühendriikidel on neid 6970. Kõik teised riigid on nende kahega võrreldes kääbused. Prantsusmaal on umbes 300, Hiinal 260, Suur­britannial 215, Pakistanil 125 ja Indial 115 tuumalõhkepead. Iisrael eitab, et tal neid oleks, kuid analüütikute hinnangul võib juudiriigil siiski olla laos vähemalt 60 aatomipommi. Põhja-Koreal arvatakse neid olevat 15.