Täna õhtul lõppes õppus Okas ja sellel osalenud reservväelastest ning kaitseliitlastest koosnenud kompaniid lahkformeeriti ning õppusel osalenud inimesed asusid koduteele.



Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras ütles, et õppus Okas tõestas reservväelastele, Eesti avalikkusele ja meie liitlastele, et reservväele toetuv riigikaitsemudel on toimiv ja Eesti saab oma reservväelaste peale kindel olla.



"Tänan kõiki reservväelasi ja kaitseliitlasi, kes lühikese etteteatamise peale olid valmis oma kohust täitma ning pühendasid oma aega riigikaitse tugevdamisele, aga ka nende pereliikmeid ja tööandjaid mõistva suhtumise ning toe eest,

sest see on nende panus riigikaitsesse," ütles kindralleitnant Terras. "Loodan ka, et ülikoolide õppejõud mõistavad, et nii mõnedki tudengid pidid sel nädalavahetusel eksamisessiooniks valmistumise asemel oma riigi kaitsmist harjutama."



Kaitsevägi soovis õppusega Okas testida oma juhtimissüsteeme, protseduure ja reservüksuste formeerimist, aga ka reservväelaste teavitamist erinevate vahenditega olukorras kui vajalikud üksused kutsutakse kokku 24 tunnise

etteteatamisega. Õppusel Okas formeeritud kaks kompaniid saavutasid oma lahingvalmiduse, sest ettenähtud ametikohad täideti 88 protsendiliselt.



Eesti valitsus otsustas 1. detsembril kutsuda reservväelased õppusele Okas alates 2. detsembrist. Õppusele kutsuti Kaitseliidu Võrumaa maleva lahingkompanii ning staabi- ja sidepataljoni staabikompanii.



Reservväelastele algas õppekogunemine varustuse kättesaamisega ja väljaõppealale liikumisega, kus värskendati oma seniseid teadmisi ja õpiti ka uusi. Võrumaa maleva lahingkompanii harjutas muuhulgas ka lahingupidamist hoonestatud alal ning staabi- ja sidepataljoni staabikompanii juhtimispunkti tagamist.