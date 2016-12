Filmimees ja kultuuritegelane Mark Soosaar räägib, et ei saanud Toompeal valesse komisjoni kuuludes oma oskusi ja teadmisi kasulikult rakendada ning otsustas seetõttu saadikuametist loobuda ja pühenduda tööle, kus ta on asendamatu. "Võim, raha, tuntus pole kunagi olnud minu ideaalid," kinnitab sotsiaaldemokraat Soosaar.

Miks te ikkagi otsustasite riigikogust lahkuda?

Mõtlesin selle peale juba ammu. Riigikogu liikmel on lahkudes asendusliige kohe olemas. Ma väga lootsin, et Aet Maatee tuleb minu tööd jätkama, kultuuriministri asendusliikmeks, ta on samuti Pärnumaalt pärit. Väga tugev isiksus, laulu- ja tantsupeo korraldaja. Aga kahjuks ta otsustas nagu minagi, et see põhikutsumus, kus talle on väga raske asendajat leida, ei ole väärt vahetamist tööga riigikogus, kus tuleb järgmine erakonna inimene, kes kaitseb selle vaateid edasi.

Mida nüüd tegema hakkate?