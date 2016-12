Olevat ära mõõdetud, et endise ja praeguse Vabadussilla ning Kroonuaia silla vahe on täpselt 184 meetrit. Eks see näis liiklemiseks pika vahemaana ja nii hankiski Tartu pärast sõda Kroonuaia tänava pikendusele pontoonsilla, mis tuli jõelaevade läbilaskmiseks ja kevadise jäämineku ajaks lahti võtta. Lõpuks lagunes see 1989. aastal ja jäeti taastamata. Kuna Teise maailmasõja ajal lasid Vabadussilla algul venelased ja taastatud silla sakslased õhku, siis polnud läheduses pikka aega paremat ületuskohta. Vabadussilla kohale pandi küll rauast jalakäijate sild, aga alles 3. juunil 1993. Uue silla ehitamist polnud siis veel silmapiirilgi.

Nii läksid aastad ja sai järjest selgemaks, et Supilinna ja Ülejõe vahele on vaja transpordiühendust. Linnavalitsus võttis südame rindu, emiteeris võlakirju ja alustati 89 meetri pikkuse Kroonuaia silla ehitamisega. Aastaga saadi valmis. Tartu tol ajal kolmas üle Emajõe viiv autosild avati täna 20 aastat tagasi. "Kuigi Emajõe tase on tugevasti alanenud, ei kuiva Tartu sümbol kunagi lõplikult ja sildu läheb vaja ka tulevikus. Me ehitame neid veel," ütles toonane linnapea Tõnis Lukas avamisel prohvetlikult.

Kui lõpetada tänane lugu Vabadussillaga, siis ütlevad teatmeteosed, et uus sild avati vanas asukohas 30. juulil 2009.