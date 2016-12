Näosaate finaal Saku Suurhallis on täies hoos. Täismajale on oma etteasted teinud Liis Lass ja Raivo E. Tamm. Rahva seas on kuulda aga nurinat.

Nimelt küsitaks garderoobi eest tervelt kaks eurot. Suurt šõud vaatama tulnud inimeste suust jääb aga kõlama, et saalis istuda on aga külm.

Saku Suurhalli mahub mitu tuhat inimest, mis tähendab seda, et garderoob teenib päris kopsaka summa.

