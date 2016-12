Vaevalt on kellelegi vastumeelt, kui maakondlikel bussiliinidel saaks edaspidi sõita täiesti ilma rahata. Keskerakondlik valimislubadus panna kõikides Eesti maakondades bussid tasuta käima, on majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni eestvedamisel 2018. aastal teoks saamas. Inimesele, kes käib kodukohast bussiga kaugemale tööle, võiks see tähendada ligikaudu 100eurost säästu kuus.

Tasuta bussisõidust võidaks igaüks, kel asja kaugemasse maakonnakeskusesse: et kulusid hoolega optimeerivad ettevõtjad ja ka riik on viimastel aastatel teeninduspunkte paljudes väiksemates asulates sulgenud, tähendab, et panka, raamatukokku, juuksurisse, arsti juurde ja poodigi jõudmiseks on transpordivahend maainimesele hädavajalik. Tasuta ühistransport on uuele valitsusele hea võimalus näidata, et jutt maaelu edendamisest pole niisama.

Ometi ei piisa rahva autodest bussidesse meelitamiseks ainult tasuta sõidust. Maakonnaliini bussipilet on ju sõitjale praegugi pigem odav – riik maksab omavalitsustele dotatsioonina kaks kolmandikku liinide käigushoidmiseks. Kui buss ei vii soovitud sihtkohta, ei välju sobival ajal ja bussipeatus jääb kodust või töökohast kilomeetrite kaugusele, ei lahenda ka tasuta ühistransport pooltühjade busside probleemi, sest auto jääb endiselt eelistatuimaks liikumisvahendiks. Tallinna kogemust tasuta ühistranspordiga pole aga hea eeskujuks tuua, sest seal jagub inimesi ka iga 10 minuti tagant väljuvatele bussidele-trollidele-trammidele, hajaasustusega maakonnas aga mitte.

Nii peavad maakondade transpordispetsialistid tasuta maakonnaliine küll heaks ideeks, kuid seda vaid juhul, kui sellele eelneb põhjalik inimeste liikumiseelistusi kaardistav uuring. Veelgi enam aga kui Keskerakonna kihk valimislubadust lõpuks ellu viia, tõukab bussivõrgu ümberkorraldamise vajadust tagant haldusreform, mis joonistab ümber omavalitsuste piirid ja loob uusi tõmbekeskusi. Nii on veel vara keskerakondlikule unelmale tasuta bussisõidust takka kiita, kui pole teada, palju see maksma läheb ja kust leitakse kateallikad. Ja ehk olekski tihedamatest bussigraafikutest juba küll, et inimesed bussi eelistaksid?