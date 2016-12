Liiklusseaduses on kirjas, et sõidukis, millel on turvavööd, peab sõitja olema sõidu ajal turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud. Ometi selgub Turu-uuringute ASi 2016. aasta uuringust, et turvavööga varustatud bussides kinnitab turvavöö vaid kolmandik liiklejatest. Kui autos kinnitab enamik inimesi alati turvavöö, siis bussiga reisides unustatakse see väike, ent oluline liigutus tegemata. Küll aga on bussis turvavöö kinnitamiseks põhjust küll, sest buss võib ju liiklusõnnetusse sattuda samamoodi nagu iga teine sõiduk.

Inimesed pole aga harjunud bussiga sõites turvavööd kinnitama ja paraku näib, et ka bussijuhid ei kipu reisijatele eeskuju näitama. Olles sage bussiga liikleja, olen tihti märganud, et isegi bussijuhid ei kinnita turvavööd.

Tegelikult võiksid inimesed bussi astudes aduda, et olgu juht kuitahes osav, õnnetus võib ikkagi juhtuda. Turvavöö kinnitamist bussis ei peaks võtma kui seadusest tulenevat kohustust, vaid kui võimalust hoida enda elu ja tervist.