Süütunne, mured ja rahutus asenduvad nüüd parema enesetundega. Üks kindel juhtum sel nädalal paneb sind paremini nägema võimalusi enda ümber. Lähisuhetes oled nüüd kindlakäelisem ja -meelsem, mis tähendab, et kui oled otsuseid edasi lükanud, pead viimaks need langetama.

KAKSIKUD

Sel nädalal soovi hoolega, sest nüüd on neil suurem lootus täituda. Unista suurelt ja julge astuda samme nende täitmise nimel. Sinugi ellu võib tulla keegi müstiline isik, kes õpetab elu nägema sootuks uue nurga alt.

VÄHK

Sinu käitumismustrid otsustavad sel nädalal otseselt tegude tagajärje. Mida ausam oma motiivides oled, seda edukamaks saad. Mida rohkem salatsed, seda enam tabab sind ebaõnn. Hoolas ole sellega ka lähisuhetes!

LÕVI

Praegune olukord kulmineerub sel nädalal, kuid ettevaatust, tegu on kahe teraga mõõgaga. Ühest küljest võid väljuda võitjana, kuid teisalt teed oma käitumisega kahju teistele. Kui surud ego maha, ei pruugi tagajärg nii laastav olla. Suhetes esineb tavapärasest rohkem kõiksugu argumente.

NEITSI

Kui sinu elu paistab stabiilne, on viimane aeg seda muuta. Kui elu on liiga kiire, on see märk, et aeg on muutuseks. Kui sa ei ole millegagi rahul, on see märk ... Mõistad? Praegu lood ise oma tulevikku. Anna endast siis kõik!

KAALUD

Sa juba tead, et sul on vaja maha pidada üks tõsisem vestlus, seega valmistu selleks. Vastuseid ja juhtnööre saad alateadvuselt ning sisetundelt. Mehed võivad kohata nüüd naist, kes avaldab neile sügavat muljet. Naised aga meest, kes õpetab neid paremini end tundma.

SKORPION

Uus nädal, uus hingamine. Naudid kõike, mida elu sulle pakub, kuigi peaksid hoidma silma peal, et ei võtaks asju liiga kergekäeliselt ja pinnapealselt. Võimalik, et sinu ellu saabub uus silmarõõm, kes erineb eelmistest absoluutselt kõige poolest.

AMBUR

Ees ootab suur läbimurre, eriti neil, kes tegutsevad loomingualas. Ehk turgatab pähe hoopis mõni hea idee, mis teoks tehes toob meelerahu ning muudab ka kukru raskemaks. Suhetes ületad viimaks teatud verstaposti, mille taga oled ammu passinud, kuna vanad müürid langevad kergesti.

KALJUKITS

Võid nüüd kohtuda huvitava inimesega, kes aitab sul elu ja sind ennast paremini mõista. Märksõnaks ongi pigem isiklik areng ning enesesse vaatamine. Lähisuhetes kulgeb kõik läänerindel muutuseta.

VEEVALAJA

Pole vahet, mida praegu läbi elad või mis selja taha jäi − sel nädalal saad rahulikult hingata. Vastused küsimustele ja probleemidele saabuvad kergemini kui muidu. Ka suhetes ootab ees õnnelik ja rahulik periood.

KALAD