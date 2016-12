"Tean täpselt, mis tunne on hetkel olla Saku suurhalli koridorides, paar tundi enne suurt finaali!“ kirjutab muusik Koit toome oma Facebooki leheküljel. "Edu teile kõigile tänaseks!"

Koit, kes võitis saate "Su nägu kõlab tuttavalt" aastal 2013, ütleb, et toonane pühapäev Saku suurhallis, kui peeti grande finale’i, oli ülipikk. "See oli lõputu päev," naerab ta. "Arvan, et pikemaid päevi mu elus. Alustasime hommikul väga vara heli- ning lavaproovidega ja läbimängudega. Õhtul siis lõpuks see kolm minutit laval, milleks oli vaja end uuesti üles kruvida ja kokku võtta. See oli tõesti üks väga pingeline ja lõputu päev!" Teisalt mäletab Koit, et oli toona üllatavalt rahulik ning keskendus eelkõige omadele mõtetele.

Seda, kellele täna võidujumalanna naeratab, on Koidul raske ennustada. "Tean neist paljusid ja olen paljudega ka koos töötanud, kas või Kallega "Ooperifantoomis", nii et ega ma midagi öelda oska – ometi arvan, et Kallel on päris head šansid täna. Kui ta suudab Georg otsa hästi ära teha, siis on tal šanssi küll!“