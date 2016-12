Üleriigilise vabatahtlike tänuürituse patroon president Kersti Kaljulaid andis täna koos Liikumise Kodukant eestvedajatega Estonia teatri talveaias üle aasta vabatahtlike aumärgid. “Kui arvata kokku – niivõrd, kui kiretu statistika ja uuringud seda teha võimaldavad – üle Eesti vabatahtlike tehtav, võrduks see umbes 10 000 inimese täiskoormusega aastatööga,” ütles riigipea.

President Kaljulaid nentis, et Eesti vabatahtlikud teevad talgutel, priitahtlikel päästetöödel, toidupankades, varjupaikades ja lastekodudes, seltsides ja huvialaringides, kohalikku elu paremaks ja huvitavamaks muutes, ära mõne väiksema Eesti maakonnatäie tööd. “Aga oluline ei ole ju vaid ära tehtud tööde hulk. Nii mõnelgi juhul tähendavad need päästetud elusid või kergemaks muudetud saatusi. Lisaks on meie riigile väga vaja seda vaimu, seda hoiakut, millega te tegutsete,” sõnas president aumärkide üleandmisel.

“See on hoiak, et elu ümberringi on just nii hea, milliseks me ise selle kujundame. Et meie endi kätes on muuta seda, mis ei ole nii, nagu peaks. Et me ei kurda jõuetult, miks ometi küll keegi midagi ette ei võta, vaid hakkame ise pihta,” lisas ta.