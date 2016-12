Maaeluminister Martin Repinski lubas laupäeval, et ei lahku teda tabanud skandaalide tõttu ametist, sest leiab, et negatiivsed asjad tuleb üle elada.

Maalehele antud intervjuus ütles Repinski, et võitleb lõpuni, et jääda sellele kohale ning olukord on raske, sest nende inimesed ei ole kunagi sellise meediasurve all olnud.

"Kui ta praegu annab alla, siis ta jääbki alla andma,” usub Repinski, et Jüri Ratasel jagub närvi teda ametisse jätta.

"Pigem on nii, et praegu tuuaksegi negatiivseid asju välja ja me peame selle üle elama. Kui põllumehed näevad, et positiivsed muutused tulevad, siis on need kõigile kasuks ja kõik on lõpuks rõõmsad," leidis Repinski, jäätes otseselt vastamata küsimusele, kas ta ei tunne, et kahjustab kogu valitsuse mainet.

