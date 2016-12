Sel nädalal kaevati vastse maaeluministri minevikust välja veel üks kahtlane juhtum, seekord seoses Kuremäe kloostriga. 15 aastat tagasi üritas nooruke Repinski Kuremäe kloostri nimel raha välja petta. Ta põhjendas seda nüüd sellega, et ta mõlemad vanemad olid põlevkivikaevanduses töökoha kaotanud ning nende pere elas väga suures vaesuses. Üleeile Repinski vabandas tehtu pärast. "Ükski annetus küll kohale ei jõudnud ning klooster pöördus igati õigustatult politsei poole asjaolude välja selgitamiseks. Kui kloostris teada saadi, et tegemist on lapse rumala teoga, soovisid nad avaldust tagasi võtta, kuid selleks oli juba liiga hilja," selgitas Repinski.

Enne seda oli seoses vastste maaeluministriga lahvatanud skandaal, et Repinski on oma Konju kitsefarmi juustu asemel müügile saatnud Hollandis valmistatud juustu Eesti kaubamärgi all. Tänaseks on veterinaar- ja toiduamet tuvastanud, et kõnealune juust oli valmistatud siiski Eestis.

Martin Repinski kordas laupäeval Maalehele antud intervjuus oma otsust, et võitleb lõpuni, et ministrikohale jääda. Ta selgitas, et tal oli mõte avalikustada fakt, et teda karistati alaealisena kelmuse katse eest tingimisi vanglakaristusega, kuid erakond, mille esimees sai sellest teada alles nädal tagasi, ei kiitnud seda mõtet heaks. "Kui olla päris aus, siis kui Jüri Ratas mulle ministrikohta pakkus, ei tulnud mul see juhtum üldse meelde. See oli nii ammu! Ja kui mul oleks siis olnud advokaat, poleks sellest üldse kriminaalasja saanud, sest keegi kahju ei saanud," rääkis Repinski Maalehele.

Keskerakonna pressiesindaja Taavi Pukk kinnitas Delfile, et Keskerakond toetas maaeluminister Martin Repinski alaealisena saadud kriminaalkaristuse juhtumi avalikustamist, kuid otsustati, et sellega tegeldakse pärast Konju talu probleemide selgitamist.