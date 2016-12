Eesti Televisiooni disainisaade "Kapist välja" kiikas muusik Kerli stiilinurka ning uuris, kuidas sünnivad tema rabavad kostüümid. "Minu looming on see, mis minust maha jääb, ja ma teen seda ikkagi lihtsalt sellepärast, et ma tahan seda teha," ütles Kerli.



"Minu suhe stiiliga on alati olnud kuidagi seoses sellega, mis on hetkel kättesaadav. Kui ma olin tiinekas, oli mu elus grunge-periood. Raha mul absoluutselt polnud, aga siis oli Tartus üks äge kaltsupood," rääkis Elvas sündinud Kerli Kõiv, kes on üks väheseid eestlasi, kelle muusika on jõudnud maailma suurimasse, Ameerika Billboardi muusikaedetabelisse.

"See kaltsukas asus ühes kirikus, kuhu siis inimesed käisid oma riideid annetamas, ja üks, kes sinna tihti oma vanu riideid viis, oli punkar Merca. Nii ma saingi need Merca asjad kõik endale. Üks kroon tükk maksis sealne kaup. Nii et seal olid väga kõvad leiud, mida mu ema küll vihkas," meenutas lauljatar.



Täna oma silmapaistva lavastiili poolest tuntud Kerli rääkis ka, et ta karjääri algusaegadel polnudki visuaalne pool tema jaoks oluline, edastas Eesti Rahvuringhääling. Huvi oma lavaimidži kallal rohkem vaeva nägema hakata tekkis siis, kui ta pisut rohkem kui kümne aasta eest Ameerikasse kolis. "Alguses tõmbasid kõik need ägedad stripparipoed, kust sai igasuguseid vingeid lateksasju osta, silme eest kirjuks. Tol hetkel ma ei olnud midagi sellist varem näinud. Igal juhul hakkasin ma sealt alates katsetama," sõnas ta.



Mulligooti stiilisuuna rajanud Kerli on viimastel aastatel valmistanud mitmed oma esinemiskostüümid ise. "Ega ma õmmelda ei oska. Minu asjad on kõik sellised, et kui ma lavale lähen, siis tavaliselt liim veel kuivab. Et need meeletud platvormid on näiteks tehtud kümnest paarist varbavahe-plätudest. Et tegelikult need ei ole nii lähedalt vaatamiseks."



Kerli käsitööd võib tihtilugu näha ka tema muusikavideotes. "Üks mu viimase aja lemmikkaraktereid on see valge hirv "Feral Heartsi" videost. Kleit on loodud Liina Steini poolt, kes on üks mu lemmikuid Eesti disainereid ja hea sõber. Aga näiteks sarved tegin ma traadist ja vetsupaberist. Igaüks võib endale sellised meisterdada."



"Ma olen tegelikult enda loomingu, iseenda, inimese ja kunstnikuna jõudnud sellisesse kohta, et tegelikult ega see tagasiside ei ole mulle oluline. Ma pigem üritan ennast üleüldse igasuguse tagasiside eest kaitsta. Sellepärast, et minu looming on ikkagi minu eneseväljendus ja see ei ole selleks, et kelleltki armastust või heakskiitu või aplausi teenida. Minu looming on see, mis minust maha jääb ja ma teen seda ikkagi lihtsalt sellepärast, et ma tahan seda teha. Kui ma oleksin ainuke inimene maailmas, siis ma teeksin seda ka samamoodi," rääkis Kerli. "Minu jaoks on kogu see välimuse hästi lihtsalt eneseväljenduse teema. Miks olla igav, kui sa saad suvalisel kolmapäeval olla kosmoseprintsess!"



