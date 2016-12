Häälekas seksimine on filmimaailmast tuttav stereotüüp, mistõttu on põlistunud arusaam, et temakese häälekus seksimine ajal on otseses seoses seksi kvaliteediga. Kuid kas on?

Väljaande Archives of Sexual Behavior viis läbi 2010. aastal läbi uurimise, kus küsitleti 71 heteronaist vanuses 18-48 aastat, edastas Ilta-Sanomat.

Ja mis selgus? Tuli välja, et häälekal seksimisel ja orgasmil ei pruugi olla mingit seost. 66 protsenti naistest oli häälekad seetõttu, et erutada partnerit ja 87 protsenti tahtis sellega tõsta oma partneri enesehinnangut.

Naised vastasid veel ka, et häälitsevad seksimise ajal seetõttu, et tahtsid leevendada oma väsimust, ebamugavustunnet või suisa valu.