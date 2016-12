Laagri alevikku on idee rajada 3,2-meetrine Kapsapea kuju, mille maksumuseks hinnatakse kuni 35 000 eurot.

Esialgu on suure kapsa asukohaks valitud Laagri aleviku jõekääru pargis olev mäenukk.

"Kuju on plaanitud 3,2 meetrit kõrge ja asetades see mäenukil see võimendub veelgi. Plaanitud on rooste-metalli karva skulptuur," selgitas idee autor, skulptor Mati Karmin Saue valla haridus-, spordi- ja kultuurikomisjonis.

Praegu pole kindel, kas, millisel kujul ja kui suur kapsapea üldse tuleb.

