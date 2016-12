Kaitsevägi kutsus lisaõppekogunemise "Okas" raames kokku Võrumaa maleva formeeritava 433. lahingukompanii ning 2014. aastal reservi arvatud 10. Staabi- ja sidepataljoni staabikompanii. Õppusele kutsutud Võrumaa kaitseliitlased harjutasid laupäeval Nursipalu harjutusalal lahingutegevust hoonestatud alal.

Nursipalus aset leidnud õppusel lihvisid kaitseliitlased täna linnalahingu elemente ning pühapäeval keskendutakse laskmisele.

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul on lisaõppekogunemine järjekordne kinnitus Eesti reservarmee süsteemi heast toimimisest.

"Sain täna hommikul kaitseväelastelt ettekande, et kõik reservist teenistusse kutsutud üksused on mehitatud ettenähtud mahus ja saavutanud lahinguvalmiduse. Lisaõppekogunemisele kutsutud üksuste ametikohtadest on täidetud 88 protsenti,“ ütles kaitseminister Tsahkna. "Seega võin kinnitada, et Eesti riigikaitse käsuahel alates Vabariigi Valitsusest kuni reservväelaseni toimib tõhusalt. Käimasolev õppekogunemine on kaitseväe edulugu."