Pimedate Ööde filmifestivali (PÖFF) direktor ja endine riigikogu liige Tiina Lokk teatas täna, et lahkub Reformierakonnast, sest festival nõuab temalt täielikku pühendumist.

Lokk kinnitas ERRile, et peatab oma liikmesuse, nii nagu selle peatavad näiteks missioonile minevad inimesed, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Kui kauaks see jääb, ma ei tea. Võib-olla igavesti ja võib-olla mitte," lausus ta.

Avalduse erakonnast lahkumiseks esitas Lokk enda sõnul täna hommikul, kuid otsusest teavitas reformierakondlasi juba paari päeva eest.

"Olukorras, kus rahvusvahelised suhted mitmete riikide vahel on pingestunud, on festivali roll, arvestades tema rahvusvahelisust, pakkuda platvormi võrdseks dialoogiks vägagi erineva kultuuri ja poliitilise taustaga riikidele ja selles olukorras ei saa festivali juht olla poliitiline figuur ega kuuluda ühtegi poliitilisse parteisse," põhjendas Tiina Lokk erakonnast välja astumist Facebooki lehel. "Mul on raske olla veenev, suheldes ühe või teise riigi välisesinduste või filmitegijatega, öeldes, et ma olen poliitiliselt vaba, sõltumatu, neutraalne, olles ise Eesti riigi ühe suurima poliitilise partei liige. Kui ma aga tahan teha head festivaliprogrammi, kujundada Eestist kohtumispaiga kinematografistidele nii Idast kui Läänest, Ameerikast, Aasiast, Venemaalt, Ladina-Ameerikast jne, siis mul ei tohi olla sellisel kujul poliitilisi eelistusi."