Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul on lisaõppekogunemisele kutsutud reservüksused praeguseks mehitatud ja võitlusvõimelised, mis on järjekordne kinnitus Eesti reservarmee süsteemi heast toimimisest.



„Sain täna hommikul kaitseväelastelt ettekande, et kõik reservist teenistusse kutsutud üksused on mehitatud ettenähtud mahus ja saavutanud lahinguvalmiduse. Lisaõppekogunemisele kutsutud üksuste ametikohtadest on täidetud 88 protsenti,“ ütles kaitseminister Tsahkna. „Seega võin kinnitada, et Eesti riigikaitse käsuahel alates Vabariigi Valitsusest kuni reservväelaseni toimib tõhusalt. Käimasolev õppekogunemine on kaitseväe edulugu.“



Kaitseminister Tsahkna sõnul tugineb realistlik ja toimiv reservarmee süsteem motiveeritud reservväelastel.



„Tänan kõiki kaitseväelasi ja kaitseliitlasi, kes vaatamata lühikesele etteteatamisele olid valmis andma oma panuse riigikaitse heaks,“ ütles Tsahkna. „Just reservväelaste teadlikkusel ja motivatsioonil olla valmis igal hetkel kaitsma Eestit põhinebki meie toimiv riigikaitse.“



Vabariigi Valitsus otsustas neljapäeval oma korraldusega reservväelaste lisaõppekogunemise ajavahemikul 2. kuni 5. detsembrini. Kaitsevägi kutsus õppusele „Okas“ Kaitseliidu Võrumaa maleva formeeritava 433. lahingukompanii ning 2014. aastal pärast Kevadtormi reservi arvatud 10. Staabi- ja sidepataljoni staabikompanii.



Sel aastal kehtima hakanud riigikaitseseadus kaasajastab Eesti riigikaitse põhimõtteid ning annab võimaluse reservväelased kiiresti, 24 tunni jooksul kokku kutsuda.