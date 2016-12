On hulk huvitavaid fakte, mida me ei pruugi teada. Näiteks ei linnud ei urineeri või nälkjatel on neli nina. Õhtuleht otsis välja 10 fakti, millest tõenäoliselt eluliselt midagi ei sõltu, kuid huvitavad on need siiski.

1. Bikiinid ja tampoonid on meeste leiutatud

2. Kui jõehobu on õnnetud, muutub nende higi punaseks